 La température a-t-elle un impact sur votre humeur?

Selon Gilles Brien, biométéorologue et auteur du livre «Les Baromètres humains», la météo influence certainement l’être humain.

Le biométéorologue affirme que l’être humain est météo sensible.

«Beaucoup d’études comportementales ont démontré que les températures désagréables peuvent influencer les gens et leur seuil de gestion. L’être humain est un être animal, on fonctionne bien entre des températures de 18 et 21 degrés. L’été, on voit beaucoup d’émeutes à la prison de Bordeaux. En janvier, c’est le mois des divorces», a-t-il dit en entrevue avec Isabelle Maréchal.

Et côté météo, les Québécois sont gâtés, notamment en hiver où les écarts de températures sont importants et fréquents.

«C’est en hiver que l’on est le plus irascibles. Ce n’est pas étonnant que 800 000 Québécois vont dans le Sud chaque hiver. Ils ne vont pas là simplement pour les plages. Dans le Sud, votre appétit revient rapidement, votre respiration s’améliore, votre tension artérielle va diminuer.»

Le livre de Gilles Brien: «Les baromètres humains/Comment la météo nous influence?»