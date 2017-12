Transports: la patience sera de mise pendant les Fêtes

Les Canadiens qui voyageront pendant les Fêtes doivent de préparer à affronter des foules et des délais, car les grands aéroports du pays seront engorgés de voyageur et les autoroutes bondées d'automobilistes.

Les transporteurs aériens Air Canada et WestJet ont déjà accueilli, respectivement, 7,9 % et 9,7 % plus de passagers pendant les neuf premiers mois de l'année. La saison de Noël 2017 pourrait donc faire tomber plusieurs records.

Entre 50 000 et 60 000 personnes sont attendues à l'aéroport international Trudeau, à Montréal, et environ un million pour la saison des Fêtes.

L'achalandage est en hausse d'environ 10 pour cent cette année, notamment parce que les transporteurs aériens ont ajouté de nouveaux vols directs, particulièrement vers des destinations internationales.

Les transporteurs aériens recommandent aux voyageurs de s'enregistrer en ligne ou sur une application, d'acquitter leurs frais de bagages d'avance, de vérifier si leur vol est à l'heure, d'arriver à l'aéroport d'avance et de se munir de tous les papiers nécessaires.

Les routes seront aussi achalandées. Un nombre accru de véhicules et des chutes de neige mettront les nerfs des automobilistes à l'épreuve, et ils devront prendre leur mal en patience pour traverser la frontière avec les États-Unis.