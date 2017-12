Les Snowbirds racontés dans un documentaire (vidéo)

Chaque année des milliers de Québécois, pour la plupart des retraités, fuient le froid et la neige et partent se réfugier quelques semaines ou quelques mois sous le chaud soleil de la Floride.

La réalisatrice Joannie Lafrenière s’est intéressée au phénomène et elle en a tiré le documentaire Snowbirds. Elle s’est entretenue avec François Gagnon, dimanche matin à Week-end extra.

«Tout le monde en connaît, a dit d’emblée la réalisatrice. Ils prennent leur vieillesse à bras-le-corps. Ils se disent que peu importe que ce soit dans un parc plus modeste, je vais aller vivre ce rêve-là.»

Selon elle le phénomène serait un relent du rêve américain, l’American Dream, mais figé dans le temps.

Le film a été tourné dans un parc de maisons mobiles où se retrouvent tous les ans des habitués du lieu. Certains d’entre eux y vont depuis plus de 20 ans.

Joannie Lafrenière a été aussi confronté à la dure réalité de ceux qui voient venir le jour où ils ne pourront plus faire le voyage.

Si elle croyait que le phénomène se limitait aux baby-boomers de la première génération, elle a pu constater que les enfants de ces derniers veulent poursuivre la tradition de leurs parents.

«Il y le facteur de proximité, de rêve accessible, a-t-elle dit. La Floride ce n’est pas loin, ce n’est pas trop dispendieux. Une journée comme aujourd’hui on aurait envie d’y être. Je ne crois pas que ça va s’éteindre, ça va se transformer, mais ça va se continuer.»

Si elle a été fascinée par l’aspect un peu kitsch, elle assure avoir voulu «casser le mythe du snowbird un peu bedonnant qui va en Floride et qui ne parle pas anglais.»

«Ils ont droit à ce bonheur-là et on peut l’observer avec un peu de tendresse et d’humour, pas seulement avec mépris et condescendance, insiste Joannie Lafrenière.»