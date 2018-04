Préparez-vous, il y aura beaucoup de cônes orange à Montréal cet été!

Plus d'un milliard de dollars sera investi dans les chantiers à Montréal en 2018, soit 50% de plus que l'an dernier.

L’année 2018 sera une année record pour les chantiers de construction à Montréal. Près 1,2 milliard de dollars sera investi.

Des travaux seront effectués sur plus de 450 kilomètres de rues et conduites d'eau. Environ 145 intersections feront aussi l'objet de travaux ainsi que 18 ponts et tunnels.



Le responsable des infrastructures au comité exécutif de la ville de Montréal, Sylvain Ouellet, explique pourquoi il est important d’y voir.

«Ce n’est pas un secret pour personne. Pendant des décennies, Montréal a sous-investi au niveau de ses infrastructures. Il faut rattraper ça et c’est ce qu’on fait. Si on retarde les travaux, ils vont nous coûter plus cher. On vise de faire les travaux qui sont dus.»

Le responsable assure par contre que les projets seront dorénavant mieux coordonnés et que cette hausse des travaux ne devrait pas trop nuire à la circulation.