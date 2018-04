Le FMI prédit une croissance de 3,9 pour cent en 2018

WASHINGTON — Le Fonds monétaire international (FMI) a maintenu mardi ses prévisions de croissance de l'économie mondiale à 3,9 pour cent pour 2018, soit la croissance la plus rapide depuis 2011.

Le FMI croit que les échanges commerciaux s'amélioreront de 5,1 pour cent, ce qui serait aussi la meilleure performance depuis 2011.

Le FMI attend une croissance de 2,1 pour cent cette année au Canada et de 2 pour cent l'an prochain, comparativement à 3 pour cent l'an dernier.

L'agence a expliqué que la croissance économique des grandes régions du monde est synchronisée pour la première fois en dix ans, grâce à la faiblesse des taux d'intérêt et à la relance des échanges commerciaux.

Le FMI anticipe que l'économie américaine progressera de 2,9 pour cent cette année, comparativement à 2,3 pour cent l'an dernier.

La croissance de la zone euro devrait se chiffrer à 2,4 pour cent, soit sa meilleure performance depuis 2007.

La Chine devrait générer une croissance de 6,6 pour cent, contre 6,9 pour cent en 2017. La deuxième économie la plus puissante de la planète tente de passer d'une croissance ultrarapide alimentée par des investissements souvent inutiles à une croissance plus stable et durable alimentée par les dépenses des consommateurs.

La croissance de l'économie indienne devrait atteindre 7,4 pour cent, tandis que la croissance japonaise devrait passer de 1,7 pour cent l'an dernier à 1,2 pour cent cette année.

L'économie de l'Afrique subsaharienne devrait s'améliorer de 3,4 pour cent grâce au redressement du prix de matières brutes comme le pétrole, comparativement à 2,8 pour cent en 2017.

La croissance de l'économie d'Amérique latine devrait passer de 1,3 pour cent l'an dernier à 2 pour cent cette année.