BMR veut attirer les citadins bricoleurs 

La quincaillerie BMR renouvelle son image au goût de la ville.

La première succursale de La Shop BMR ouvrira ses portes au public, mardi, dans Griffintown.

La nouvelle marque de commerce veut ainsi rejoindre les citoyens de la métropole en offrant des produits et des services axés sur un mode de vie urbain.

«Mon équipe a visité plein de condos et on a remarqué que c'était des espaces de vie plus petits. On veut offrir des services plus adaptés à ces gens. On va aussi retrouver des produits pour espaces de vie intelligents et des petits électroménagers», a indiqué Martin Lecompte, vice-président de la vente aux détails pour l'entreprise.

Un programme de location d'outils est également offert aux clients qui achètent des produits de La Shop pour faire leurs rénovations.