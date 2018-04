Cogeco fait l'acquisition de 10 stations de radio régionales

Cogeco inc. annonce aujourd'hui l'acquisition de dix stations de radio régionales appartenant à RNC Média inc.

Les stations sont situées au Saguenay-Lac-St-Jean (Planète 104,5 d’Alma, Planète 93,5 de Chibougamau, Planète 99,5 de Roberval, Planète 100,3 de Dolbeau et Radio X 95,7 de Saguenay), en Abitibi-Témiscamingue (Capitale Rock 104,3 de Val-d’Or, Capitale Rock 102,1 de La Sarre et WOW 96,5 de Val-d’Or), à Lachute (Pop 104,9) et à Hawkesbury (Pop 102,1).

La valeur totale de la transaction s’élève à 18,5 millions de dollars.

Cette transaction sera soumise aux conditions de clôture usuelles, dont l’approbation du Conseil de la radiodiffusion et des télecommunications canadiennes (CRTC).

Stations bien implantées

«C’est avec plaisir que nous saisissons cette occasion nous permettant de solidifier notre position dans l’industrie de la radiodiffusion au Québec, se réjouit Louis Audet, président et chef de la direction de Cogeco. La radio demeure plus que jamais un médium de proximité, pertinent et connecté, faisant partie du quotidien de millions d’auditeurs au Québec. C’est avec enthousiasme que nous accueillerons ces stations au sein de la grande famille Cogeco et nous comptons bien poursuivre leur développement au bénéfice de ces trois régions».

«Au nom de toute l’équipe de Cogeco Média, je serai très heureux de l’arrivée de ces stations au sein de notre réseau et c’est avec joie que nous accueillerons nos nouveaux collègues. Déjà bien implantées dans leur milieu, ces stations enrichiront notre offre radio, autant pour les auditeurs que les annonceurs», souligne Richard Lachance, président et chef de la direction de Cogeco Média.

13 autres stations en opération

La filiale de Cogeco, Cogeco Média, détient et exploite, à l’échelle du Québec, treize stations de radio dont celles du réseau parlé : 98,5 fm à Montréal, 106,9 fm en Mauricie, 107,7 fm en Estrie et 104,7 fm en Outaouais; les stations du réseau Rythme FM : 105,7 à Montréal, 100,1 en Mauricie et 93,7 en Estrie, CIME 103,9 dans les Laurentides, le 96,9 CKOI, The Beat 92.5 et Radio Circulation 730 AM à Montréal,

ainsi que le FM 93 et M102,9 à Québec. Leaders dans leur marché respectif, les stations de Cogeco Média rejoignent plus de 5 millions d’auditeurs chaque semaine en offrant une programmation variée et pertinente destinée à un large public. Elle possède également Cogeco Nouvelles, la plus importante agence d’information radiophonique privée au Québec.