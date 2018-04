Hydro-Québec va offrir des tarifs variables à ses clients résidentiels

Hydro-Québec offrira des tarifs d’électricité variables selon les heures de la journée à ses clients, dès l’hiver prochain. Entrevue avec le porte-parole de la société d’État, Marc-Antoine Pouliot.

«Ce sera seulement sur une base volontaire, a indiqué sur nos ondes M. Pouliot, jeudi après-midi. Bien entendu, les clients pourront continuer à payer leurs tarifs obligatoires de la même façon qu’ils payent aujourd’hui. [...] Ce sera volontaire pour toujours.»

«La Régie de l’énergie a produit un avis l’an passé qui contenait une recommandation concernant l’implantation volontaire de tarifs variables...»

La société d’État a identifié «entre 100 et 300 heures critiques» sur son réseau, en hiver. Durant ces heures, Hydro-Québec doit parfois importer de l’électricité en provenance des États-Unis afin de subvenir à la demande de ses clients. Évidemment, ces «pointes» sont temporaires et surviennent à des moments bien précis, en période de grand froid.

Le reste de l’année, Hydro-Québec a pratiquement toujours des surplus, au dire de Marc-Antoine Pouliot.

Cette tarification dynamique permettra donc à Hydro-Québec de s’attaquer aux fortes demandes d’électricité durant les heures critiques en hiver.

Les tarifs seront plus élevés lors des heures dites critiques [entre 6h et 9h le matin, puis entre 16h et 20h le soir] durant la période hivernale.

Hydro-Québec va aviser ses clients des périodes ciblées, le moment venu.

Pour certains clients, la tarification dynamique leur permettra d’économiser puisque les tarifs seront à la baisse lorsque le réseau électrique n'est pas en déficit d'énergie. Les clients devront adapter leurs habitudes de consommation. Pour certains d'entre eux, elle aura peu d'impact sur leur vie au quotidien, souligne M. Pouliot. «Une personne célibataire travaillant le soir verra très peu de différence. pour les familles avec plusieurs enfants, c'est différent...»

Avec la tarification dynamique, un kilowattheure pourrait coûter entre 30 et 40 cents le matin et le soir à un client résidentiel en période de pointe hivernale.

Le reste du temps, un tarif de 5 cents du kilowattheure serait en vigueur, ce qui permettrait d'économiser de l'argent par rapport au tarif habituel, surtout après 36 kilowattheures consommés.

La société d’État entend déposer les modalités de sa nouvelle grille de tarification dynamique à la fin du mois de juillet en même temps que sa prochaine demande tarifaire.

En ce moment, les clients d’Hydro-Québec paient les 36 premiers kilowattheures consommés chaque jour 5,91 cents le kilowattheure, alors que les suivants sont au prix unitaire de 9,12 cents.

(Avec TVA Nouvelles)