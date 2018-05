Des bières montréalaises à saveur de cannabis, une première au Canada

La brasserie artisanale Le Saint-Bock, à Montréal, lancera aujourd’hui six bières contenant des extraits purs de cannabis, une première au Canada.

«Oui, c’est tout à fait légal. On ne prendrait jamais le risque de perdre notre permis d’alcool», a affirmé sur nos ondes le président et propriétaire de l'entrerpise Martin Guimont.

«Il existe un processus de fabrication d’extraits de saveur, sans la drogue, le cannabinoïde. Donc, nous utilisons ces extraits fabriqués par une compagnie canadienne - Consult&Grow - pour fabriquer nos bières artisanales à saveur de cannabis, qui ont chacune un goût différent.»

