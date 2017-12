Glissage vertigineuse de la valeur du Bitcoin avant Noël 

La valeur de la monnaie virtuelle bitcoin a connu une véritable débandade depuis jeudi, perdant jusqu'à 35 % de sa valeur en 24 heures.

La cryptomonnaie, qui donne notamment des maux de tête à la Banque du Canada, s'est finalement stabilisée vendredi après quatre jours de dévaluation, passant de près de 20 000 $ américains l'unité lundi à 11 512 $ US vendredi matin.

La valeur de la plus célèbre des cryptomonnaies fluctue de façon importante, car elle fait l’objet de spéculations considérables. Après avoir amorcé l’année à quelque 1000 $ l’unité, le bitcoin s’échangeait à 6000 $ en novembre avant de culminer à près de 20 000 $ le 15 décembre.

La valeur de la cryptomonnaie n’est pas régulée par les banques comme les monnaies traditionnelles, mais par des ordinateurs qui utilisent des algorithmes complexes.

Les banques traditionnelles critiquent le manque de transparence dans la fixation du prix du bitcoin.

(Avec The Associated Press et L’AFP)