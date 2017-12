Nouveau sommet pour le TSX à la bourse de Toronto

Les actions des secteurs du cannabis et des matières premières ont contribué à l'atteinte d'un sommet de clôture du principal indice à la Bourse de Toronto, mercredi, au premier jour de transactions depuis la fin de semaine des Fêtes.

L'indice composé S&P/TSX a gagné 37,86 points, pour clôturer à 16 203,13 points, surpassant le précédent sommet du 21 décembre. L'indice a aussi atteint un sommet sur le parquet dans la journée, à 16 207,52 points.

Canopy Growth (TSX:WEED) a aidé à propulser l'indice du secteur de la santé de 6 %, son titre ayant enregistré un gain de plus de 20 %, mercredi.

Les actions de Baytex Energy (TSX:BTE) et Encana (TSX:ECA) ont progressé de plus de 3 %, entraînant un bond de 1,6 % du secteur de l'énergie.

Cela s'est fait malgré un recul de 33 cents du pétrole brut pour livraison en février à New York, s'établissant à 59,64 $ US le baril après avoir atteint la veille 60 $ US le baril pour la première fois en deux années et demie.

L'or était en hausse de 3,90 $, à 1291,40 $ US l'once, et le cuivre pour livraison en mars est demeuré inchangé, à 3,28 $ US la livre.

Les matériaux ont grimpé, avec des gains de Potash (TSX:POT) et Agrium (TSX:AGU), au coeur d'informations sur la dernière approbation réglementaire sur leur fusion sous le nom de Nutrien. Les actions de Nutrien doivent commencer à être négociées à Toronto et à New York sous le symbole NTR à partir du 2 janvier.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a avancé de 28,09 points, à 24 774,30 points. L'indice S&P 500 a pris 2,12 points, pour s'établir à 2682,62, tandis que le Nasdaq a gagné 3,09 points, à 6939,34 points.

Le dollar canadien a terminé la journée à 79,11 cents US, en hausse de 0,73 cents US.