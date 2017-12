Vaste rappel de sandwichs au Canada

Des dizaines de sortes de sandwichs vendus sous différentes marques exploitées par l'entreprise HQ Fine Foods font l'objet d'un rappel partout au pays de la part de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

Ces sandwichs pourraient avoir été contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes, communément appelée listériose.

Les différents sandwichs ont été vendus sous les noms de marque suivants : Best Value, Fresh and Local, Hygaard, Made to Go, Quality Fast Foods, Quality Fast Foods Classics et The Snack Co.

36 sandwichs portant la mention «meilleur avant» allant jusqu'au 1er février 2018 sont concernés par le rappel de l’ACIA.

Les aliments contaminés par la bactérie ne présentent pas nécessairement d’altération visible ni d’odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre le consommateur malade.

Voici une description des symptômes faite par l'Agence canadienne d'inspection des aliments:

«Les symptômes possibles sont les suivants : vomissements, nausées, fièvre persistante, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque. Dans le cas de la femme enceinte, l'infection peut n'occasionner que des symptômes légers qui s'apparentent à ceux de la grippe, mais l'enfant qu'elle porte risque d'être infecté, de naître prématurément ou de mourir avant la naissance. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.»

L'ACIA a publié sur internet la liste complète des sandwichs ciblés par le rappel.