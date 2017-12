Alain Bellemare tourne la page sur les turbulences

Néanmoins, d'importants défis se dressent devant le constructeur d'avions et de trains pour 2018.

Dès le début du mois de février, une importante décision de la Commission internationale du commerce des États-Unis (USITC) déterminera si la C Series a bel et bien causé un préjudice aux ventes de Boeing (NYSE:BA) et si les droits compensatoires et antidumping totalisant 292,21 % s'appliqueront.

Parallèlement, Bombardier devra également conclure son partenariat avec Airbus dans la C Series au moment où un vent de changement souffle sur la direction du géant européen.

De plus, Boeing convoite l'avionneur brésilien Embraer et sa famille d'appareils E-Jets E2, ce qui permettrait au géant américain de concurrencer la C Series et ainsi potentiellement freiner la progression de cette famille d'avions.

Mais l'ex-haut dirigeant chez United Technologies et Pratt & Whitney préfère se concentrer sur les éléments qui, à son avis, permettront à Bombardier de dégager des flux de trésorerie neutres puisque les investissements seront moins exigeants.