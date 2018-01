Acquisition importante pour Stingray

Stingray a annoncé, mercredi, avoir fait l'acquisition de Qello Concerts, une entreprise new-yorkaise spécialisée dans l'offre de concerts et documentaires musicaux sur demande.

Dans un communiqué, le fournisseur de services musicaux multiplateformes établi à Montréal a indiqué que cette transaction, dont le montant n'a pas été divulgué, lui permettrait de devenir le plus important distributeur de concerts par vidéo sur demande par abonnement au monde.

Toujours selon le communiqué, Qello Concerts possède un impressionnant catalogue de spectacles filmés, incluant des prestations de Queen, Pink Floyd, The Doors, David Bowie, The Police, The Rolling Stones, Lady Gaga, Beyoncé, Bob Marley et Céline Dion, et une importante collection de documentaires musicaux.

La société fondée en 2010 compte plus de 70 000 utilisateurs dans 160 pays et son contenu est présentement accessible par le biais d'Amazon Channels, Apple TV, Roku, Google TV et Samsung Smart TV sur les appareils électroniques et en ligne.

Il s'agit d'une cinquième acquisition pour Stingray dans le cadre de l'exercice financier 2018, l'entreprise ayant récemment mis la main sur Yokee Music, C Music Entertainment, SBA Music PTY et Satellite Music Australia PTY.