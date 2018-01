La hausse du salaire minimum éliminerait 60 000 emplois

Environ 60 000 emplois disparaîtront d'ici 2019 en raison de la hausse du salaire minimum dans les différentes provinces du pays, estime la Banque du Canada, mais le revenu du travail sera plus élevé en raison des mêmes augmentations.

Dans une note analytique sur l'incidence des hausses de salaire, les spécialistes de la banque centrale calculent que l'indice des prix à la consommation pourrait grimper d'environ 0,1 point de pourcentage, en moyenne, tout au long de 2018. En outre, le produit intérieur brut pourrait diminuer d'environ 0,1 pour cent d'ici le début de 2019.

Le nombre d'emplois perdus reposait sur un déclin de 0,3 pour cent du nombre d'heures travaillées, tandis que la hausse d'ensemble des salaires réels devrait être de 0,7 pour cent.

Selon la note analytique, si le nombre moyen d'heures travaillées diminuait à la suite de la hausse du salaire minimum, le nombre d'emplois perdus serait, lui aussi, plus faible.

La Banque du Canada estime qu'environ huit pour cent de tous les employés travaillent au salaire minimum. Cette proportion grimpe à 11 pour cent si on ajoute la fourchette de cinq pour cent supérieure au salaire minimum.

L'Ontario a haussé le 1er janvier son salaire minimum à 14 $ l'heure, alors qu'il était précédemment de 11,60 $ l'heure. Elle compte le faire passer à 15 $ par heure en 2019. De son côté, l'Alberta a l'intention de hausser son salaire minimum à 15 $ l'heure plus tard cette année.

Au Québec, le salaire minimum est actuellement de 11,25 $ par heure.

Des employés qui en payent déjà le prix en Ontario

Des employés d'établissements Tim Hortons en Ontario détenus par les enfants des cofondateurs de la franchise ont affirmé que les deux dirigeants ont réduit les avantages sociaux des travailleurs et coupé dans les pauses rémunérées afin d'aider à contrebalancer la hausse de 2,40 $ du salaire minimum dans la province.

Jeri Horton-Joyce et Ron Joyce Jr ont écrit une lettre aux employés à leurs deux restaurants Tim Hortons de Cobourg, en Ontario, affirmant que ceux souhaitant encore bénéficier du régime d'assurance dentaire et d'autres prestations de santé devront payer eux-mêmes une portion des coûts du programme. Les employés qui travaillent au restaurant depuis plus de cinq ans devront payer la moitié des coûts du programme, tandis que ceux y travaillant depuis six mois à cinq ans devront verser 75 pour cent des coûts du programme.

Les pauses des employés ne seront plus compensées, ajoute la lettre datée en décembre 2017. Par exemple, ceux travaillant des quarts de neuf heures seront payés pour huit heures et 20 minutes, tandis que ceux travaillant des périodes de trois heures seront payés pour deux heures et 45 minutes.

«Nous nous excusons pour ces changements», indique la lettre, ayant été relayée sur les médias sociaux. Les deux dirigeants ajoutent qu'ils pourraient rétablir certaines ou l'ensemble des prestations retirées quand ils auront un portrait plus précis des coûts futurs reliés à la décision du gouvernement de l'Ontario.

Les coupes dans les prestations et la rémunération dans ces deux restaurants, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier, suivent la montée du salaire minimum en Ontario. Le couple a aussi écrit que les changements étaient mis en vigueur dans l'anticipation d'une autre hausse d'un dollar au début de 2019.