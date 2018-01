Le huard près des 81 cents US avec les données sur l'emploi

TORONTO - Le dollar canadien s'est envolé vendredi à un sommet de trois mois, soutenu par le plus faible taux de chômage en quatre décennies pour le pays, pendant que la Bourse de Toronto clôturait en baisse.

Le huard s'est négocié au cours moyen de 80,63 cents US, en hausse de 0,73 cent US par rapport à son cours moyen de la veille. Il s'agissait de sa valeur la plus forte depuis le 26 septembre.

Cette appréciation de la devise est survenue dans la foulée de la publication des données de Statistique Canada sur le marché du travail le mois dernier. L'économie canadienne a créé 78 600 emplois en décembre, et le taux de chômage national a reculé à son plus bas niveau en plus de 40 ans.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a cependant clôturé en baisse de 63,50 points à 16 349,44 points, plombé par les pertes des secteurs de l'énergie et des matériaux.

Sur Wall Street, les principaux indices boursiers ont clôturé à de nouveaux sommets records. La moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a grimpé de 220,74 points à 25 295,87 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 a avancé de 19,16 points à 2743,15 points. L'indice composé du Nasdaq a pris 58,65 points à 7136,56 points.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a reculé de 57 cents US à 61,44 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a gagné 70 cents US à 1322,30 $ US l'once. Le prix du cuivre a lâché 3 cents US à 3,23 $ US la livre.