Taxer les parcs de stationnement à Montréal: «pas en haut de ma liste de priorités» - Valérie Plante

Le conseiller Marvin Rotrand, chef de Coalition Montréal, propose de taxer lourdement les grands parcs de stationnement de la grande région de Montréal, et ce, afin d'enrayer l'étalement urbain. Qu’en pense la mairesse de Montréal, Valérie Plante?

«Je ne vais pas me prononcer sur une motion dont je n’ai pas encore vu les détails. J’ai toujours dit que j’allais faire preuve d’ouverture. Mais on est loin du moment où demain matin, on va imposer une nouvelle taxe. La seule source de financement de Montréal, ce sont les taxes foncières. Je suis toujours ouverte à regarder comment on peut baisser le fardeau fiscal lié à la taxe foncière. Mais je ne prends pas de décision précipitée. Je n’ai jamais parlé de mettre une taxe sur le stationnement pendant ma campagne. Disons que ce n'est pas en haut de ma liste de priorités», a-t-elle dit en entrevue avec Bernard Drainville.