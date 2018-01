La direction de l'Aluminerie de Bécancour a décrété un lock-out, à 3 heures, cette nuit, une douzaine d'heures après que les 1000 employés aient rejeté les dernières offres patronales.

Le président du syndicat, Clément Masse, a confirmé l'information à Cogeco nouvelles, et par voie de communiqué ce matin, la direction a mentionné que l'usine resterait en opération avec une ligne sur trois, et que ce sont les cadres qui en assureront le fonctionnement.

Rejet massif

Les deux parties refusent toutefois de commenter les récents développements.

Hier, les syndiqués de l'A.B.I. ont rejeté la dernière offre patronale dans une proportion de 80,3 %. Le respect de l'ancienneté et le régime de retraite sont les principaux points évoqués afin de justifier ce refus.

Le syndicat des Metallos demandait toutefois à la direction de revenir à la table de négociation.

L'Aluminerie de Bécancour est l'un des plus importants employeurs privés du Centre-du-Québec et de la Mauricie. La compagnie est détenue par deux multinationales, à 75 pour cent par la compagnie américaine Alcoa et à 25 pour cent par Rio Tinto Alcan, dont le siège social est à Londres.