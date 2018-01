«Dieselgate»: action collective contre Volkswagen autorisée au Québec

La Cour supérieure de Québec a autorisé mercredi une action collective au bénéfice de l'ensemble des Québécois contre Volkswagen pour le scandale du «dieselgate».

Si l'action est ultérieurement accordée, chaque Québécois pourrait obtenir 35 $ comme dommages punitifs.

L'action est différente des autres actions collectives intentées en ce qu'elle vise tous les Québécois — et non pas uniquement les propriétaires ou les locataires des véhicules de marque Volkswagen.

L'action collective est dirigée vers plusieurs entités: Volkswagen Group Canada inc., Volkswagen Group of America inc., Volkswagen AG, Audi Canada inc., Audi of America inc. et Audi AG. Celles-ci avaient contesté l'autorisation du recours.

Le juge a résumé l'action ainsi dans son jugement: «Dieselgate: tel est le nom attribué au scandale impliquant certaines voitures Volkswagen équipées d'un dispositif permettant de fausser les résultats des tests d'émissions polluantes».

«C'est en 2015 que la planète apprend l'existence de se stratagème qui vise des modèles diesel», poursuit-il.