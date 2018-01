Négos de l'ALÉNA à Montréal : «Je suis assez confiant» - Raymond Bachand

Le sixième cycle de pourparlers de l'ALÉNA se déroule cette semaine à Montréal. Au même moment, il semble que le président américain, Donald Trump, ne sait pas tout à fait sur quel pied danser. Chose certaine, l’administration américaine ne porte pas l’accord dans son cœur. Notre animateur Paul Arcand s’est entretenu avec le négociateur en chef du Québec, Raymond Bachand.

Le Canada et le Mexique, tous deux impliqués dans l’Accord de libre-échange nord-américain, auraient abusé de l’entende économique, selon l’admiration Trump.

Quant au Canada et le Mexique, ceux-ci jugent que les États-Unis sont trop exigeants dans leurs demandes de renégociation.

«Malgré le président américain que l’on connait, qui fait de nombreuses déclarations spontanées ou calculées, l’état d’esprit est assez bon, a affirmé l’ancien ministre des Finances du Québec Raymond Bachand. On sent qu’ils [les professionnels américains responsables de négocier l’ALÉNA] n’ont pas suffisamment d’autorité pour avancer sur des choses assez faciles. On verra dans quelques jours si la rencontre montréalaise pourra faire avancer quelques dossiers.»

Washington réclame notamment l’abolition de l’article 19, le mécanisme actuel de règlement des différends. Le gouvernement américain demande également l’abolition du système de gestion de l’offre dans le secteur agroalimentaire au Canada et une augmentation du contenu américain dans le secteur automobile.

«Il n’y a pas un sénateur ou un gouverneur aux États-Unis qui a demandé l’abolition de l’Accord. […] Globalement, il y a un mouvement critique à l’endroit de la Maison-Blanche. Ils vont sortir de plus en plus pour défendre l’ALÉNA. Je suis relativement confiant [quant à la survie de l’ALÉNA]. Neuf millions d’Américains travaillent grâce à l’ALÉNA.

«On ne va pas déstructurer l’économie canadienne ou québécoise parce que le président Trump a décidé d’en changer les pans, a déclaré M. Bachand. Cela se fait seulement de manière extraordinaire.»