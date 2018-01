Couillard se félicite des ententes commerciales signées en Chine

SHANGHAI - Les progrès du Québec en Chine sont la preuve que le gouvernement libéral a les choses bien en main, estime Philippe Couillard, au terme d'une mission commerciale et culturelle au pays de Mao.

Une quarantaine d'ententes d'une valeur de 262 millions $ ont été signées entre des entreprises québécoises et chinoises lors de cette mission de sept jours, qui a amené le premier ministre à Pékin, à Hangzhou et à Shanghai.

Par exemple, la société Enerkem a établi un partenariat pour la construction de 100 usines de production d'éthanol en Chine d'ici 2035. Aussi, le célèbre fabricant d'orgues Casavant Frères de Saint-Hyacinthe fabriquera un orgue à tuyaux pour la future salle de concert de l'Orchestre philharmonique de Chine à Pékin.

La présence du premier ministre aux côtés des entreprises québécoises lors des cérémonies de signature était pratiquement indispensable, la Chine étant une société très protocolaire.

M. Couillard a vanté la créativité et l'innovation du Québec, et a multiplié les rencontres privées très sélectes avec des membres du gouvernement central chinois, ainsi qu'avec le puissant maire de Shanghai, Ying Yong.

Il était accompagné pour l'occasion du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, Stéphane Billette, et d'une délégation d'environ 200 personnes oeuvrant dans les secteurs des sports d'hiver et biens de consommation, de la culture et du divertissement, du bioalimentaire, ainsi que de la construction et technologies vertes.