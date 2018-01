Aphria, producteur autorisé de cannabis, acquiert Nuuvera pour 826 millions

TORONTO - Le producteur autorisé de marijuana Aphria a annoncé lundi avoir conclu une entente pour acquérir le producteur de cannabis médicinal Nuuvera dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions qui l'évalue à 826 millions $.

L'entente s'appuie sur un partenariat entre les deux entreprises, qui alliait la production d'Aphria à l'expertise de Nuuvera dans le traitement et l'extraction du cannabis. La fusion fera en outre croître l'empreinte internationale d'Aphria.

Nuuvera, qui en est aux dernières étapes du processus de Santé Canada permettant d'être reconnu comme producteur autorisé de marijuana médicinale, a des relations d'affaires au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Il détient notamment une licence qui lui permet d'importer du cannabis médical en Italie pour qu'il y soit vendu dans les pharmacies.

Consolidation

Cette acquisition est un nouveau signe de consolidation pour l'industrie du cannabis.

La semaine dernière, Aurora Cannabis s'est entendue avec sa rivale CanniMed Therapeutics pour la racheter au coût d'environ 1,1 milliard $, par l'entremise d'une transaction en espèces et en actions. Il s'agit à ce jour de la plus grosse acquisition jamais réalisée dans ce secteur. En outre, Aphria avait déjà annoncé, plus tôt en janvier, avoir conclu une entente pour mettre la main sur la britanno-colombienne Broken Coast Cannabis, une entente évaluée à 230 millions $.