Facebook surpasse les attentes au 4e trimestre

MENLO PARK, Calif. — Le réseau social Facebook a affiché mercredi un bénéfice net de 4,27 milliards $ US pour son quatrième trimestre, en hausse de 20 pour cent par rapport à la même période l'an dernier.

Le bénéfice par action de la société de Menlo Park, en Californie, a atteint 1,44 $ US. Après ajustements pour exclure certains éléments non récurrents, il a grimpé à 2,20 $ US.

Ce résultat ajusté était supérieur aux attentes des analystes de Wall Street. Ces derniers visaient un bénéfice par action de 1,96 $ US, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research.

Les revenus de Facebook ont bondi de 47 pour cent pour atteindre 12,97 milliards $ US au plus récent trimestre, ce qui était aussi supérieur aux attentes des analystes, qui étaient de 12,58 milliards $ US.

Le nombre d'utilisateurs mensuels de Facebook a grimpé de 14 pour cent au cours du trimestre, à 2,13 milliards. Le nombre d'utilisateurs quotidiens a aussi progressé de 14 pour cent.