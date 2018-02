L'incertitude entourant l'ALÉNA pourrait nuire au PIB canadien

WASHINGTON — Étirer les négociations sur l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) jusqu'en 2019 prolongerait l'incertitude pour l'économie canadienne, ce qui atténuerait sa croissance au cours de la prochaine année, calculent les économistes de la Banque Scotia.

Selon leur rapport, une telle incertitude réduirait de 0,2 point de pourcentage la croissance du produit intérieur brut (PIB). Malgré tout, la banque s'attend toujours à ce que l'économie progresse en 2018 — d'environ 2,3 pour cent.

Les négociations plus sérieuses, sur les questions les plus épineuses, viennent de commencer, mais plusieurs se demandent ce qui se passera lorsque le calendrier des négociations prendra fin, après une ultime ronde de discussions prévue en mars, notamment en raison de la tenue d'élections au Mexique et aux États-Unis.

Une des possibilités envisagées est de ralentir la cadence des discussions, avant de les faire renaître en décembre, une fois passées l'élection présidentielle mexicaine et les élections du Congrès américain.

Selon la Banque Scotia, l'incertitude entourant l'avenir de l'ALÉNA risque de ralentir les investissements au Canada et au Mexique. Les États-Unis devraient cependant échapper à ce refroidissement.

Cette incidence sur l'économie canadienne fait écho à certaines observations de la Banque du Canada.

Dans son plus récent Rapport sur la politique monétaire, la banque centrale a souligné un léger ralentissement dans les investissements directs étrangers en installations nouvelles au Canada.

Le gouvernement canadien a lui aussi évoqué certaines craintes quant à l'ombre que pourrait jeter une telle incertitude sur les investissements.

Cela étant dit, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a ajouté vendredi que le pays devait être prêt à quitter la table des négociations si jamais l'entente qui lui était proposée n'était pas jugée satisfaisante.

