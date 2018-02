Les pétrolières Exxon et Chevron affichent des profits en hausse au 4e trimestre

DALLAS — Exxon et Chevron engrangent des milliards de dollars et profitent de la réforme fiscale aux États-Unis, mais leurs profits restent néanmoins inférieurs aux attentes des analystes.

Les deux géants américains devaient profiter des cours du pétrole brut, qui ont fortement progressé au quatrième trimestre.

La production d'Exxon a cependant diminué de trois pour cent par rapport à l'année précédente, pour s'établir à environ quatre millions de barils de pétrole par jour.

Le bénéfice net d'Exxon a avancé à 8,38 milliards $ US au cours du quatrième trimestre, alors qu'il avait été de 1,68 milliard $ US un an plus tôt. Mais 5,94 milliards $ US de cette croissance étaient attribuables à un gain fiscal non récurrent.

En excluant les éléments extraordinaires, le bénéfice ajusté a atteint 88 cents US par action. Les analystes interrogés par FactSet visaient plutôt un profit ajusté par action de 1,03 $ US par action.

La production américaine de pétrole et de gaz naturel de l'entreprise d'Irving, au Texas, a été déficitaire en excluant le gain fiscal. Exxon s'attend cependant à voir ce secteur d'activité croître cette année grâce à l'ajout d'appareils de forage dans le bassin permien, au Texas et au Nouveau-Mexique, et dans le champ pétrolifère de Bakken, au Dakota du Nord.

Avec la hausse du cours du pétrole brut, les revenus d'Exxon ont progressé de 18 pour cent à 66,52 milliards $ US, un chiffre d'affaires qui reste inférieur à celui de 71,94 milliards $ US attendu par les analystes interrogés par FactSet. Exxon a dépensé 13 milliards $ US pour son dividende et son programme de rachat d'actions en 2017. Le vice-président des relations avec les investisseurs d'Exxon, Jeff Woodbury, a indiqué que les rachats seraient limités au premier trimestre de 2018.

De son côté, Chevron, établie à San Ramon, en Californie, a engrangé un bénéfice de 3,11 milliards $ US, dont les deux tiers étaient attribuables à la réforme fiscale. En excluant ce gain, Chevron a affiché un bénéfice par action de 73 cents US. Les analystes attendaient plutôt un bénéfice ajusté par action de 1,23 $ US, selon les prévisions recueillies par FactSet.

La production de pétrole et de gaz naturel a avancé de cinq pour cent, ce qui a permis de faire grimper ses revenus de 19 pour cent à 37,62 milliards $ US. Ce chiffre d'affaires était légèrement supérieur aux attentes des analystes.