Hiver 2017-18 : neige et hausse du prix de l’essence

MONTRÉAL - Alors qu'on s'attend à une autre importante bordée de neige à Montréal, une hausse significative du prix de l'essence est en cours mardi matin.

Un bond d'environ 0,14 $ du prix du litre d'essence ordinaire est survenu depuis la veille, le prix ayant été relevé en plusieurs endroits à 1,36 $. Cependant, en fin de nuit, mardi, certains postes d'essence affichaient encore un prix de 1,22 $ pour un litre de carburant ordinaire.

Cette hausse de 0,14 $ est légèrement plus forte que celle relevée il y a environ une semaine, avant la baisse des prix qui a suivi jusqu'à ce mardi.

Aucune des autres régions du Québec n'avait encore emboîté le pas vers 4h00, selon le site web essencequebec.com. Le meilleur prix, de 1,10 $, était relevé dans la région de Lanaudière. Il était à peine plus élevé en Montérégie.

Le prix du baril de pétrole brut a diminué mardi matin de 0,43 $ US à la bourse NYMEX, à New York, à 63,72 $ US.