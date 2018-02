Les marchés changent de cap et clôturent en hausse

TORONTO - La Bourse de Toronto a récupéré une partie de ses pertes et les marchés américains ont clôturé en forte hausse, mardi, au terme d'une séance turbulente qui a évolué en dents de scie.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a avancé de 29,12 points à 15 363,93 points, soutenu par les gains des secteurs de la santé et de la consommation discrétionnaire.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a avancé de 567,02 points à 24 912,77 points. Par coïncidence, la moyenne avait ouvert la séance en effectuant un plongeon d'environ le même nombre de points. Le Dow Jones avait encaissé lundi sa plus importante perte depuis août 2011, exprimée en pourcentage.

L'indice élargi S&P 500 a pour sa part rebondi de 46,20 points à 2695,14 points, tandis que l'indice composé du Nasdaq a pris 148,35 points à 7115,88 points.

Même si plusieurs observateurs notent qu'une correction était attendue après une décennie de marché haussier, la soudaine chute des marchés a semblé être déclenchée par la publication de données économiques américaines qui permettaient de croire que la croissance des salaires avait finalement décollé. Cela devrait faire accélérer l'inflation et convaincre la Réserve fédérale des États-Unis de procéder à de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

L'augmentation des taux d'intérêt fait grimper les rendements des obligations et rend les investissements à revenu fixe plus attrayants. Conséquemment, les paris sur les résultats financiers des entreprises et les dividendes deviennent moins intéressants.

Le recul de la Bourse de Toronto s'est étiré sur une plus longue période de six journées avant la fermeture de mardi, mais ses pertes n'ont pas été aussi prononcées que celles des deux dernières séances des marchés américains. Le TSX a terminé la semaine dernière en baisse de quatre pour cent, puis il a clôturé la séance de lundi sur un recul de 1,7 pour cent.

« Le TSX se négociait déjà au rabais par rapport aux marchés américains, alors il n'y avait pas tant de choses à corriger », a estimé Craig Jerusalim, gestionnaire de portefeuille de valeurs canadiennes chez Gestion d'actifs CIBC.

Le désinvestissement soutenu de l'indice de référence torontois, très dépendant des matières premières, est une indication qu'après une longue période de stabilité du marché, les investisseurs doivent se familiariser de nouveau avec la volatilité, a observé Kash Pashootan, chef de la direction chez First Avenue Investment Counsel, à Toronto.

« La séance de lundi était un avant-goût de la volatilité significative que nous n'avons pas eu depuis six ans, alors les investisseurs tentaient de comprendre ce qu'il fallait faire et comment le gérer. »

Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, a évoqué la récente volatilité avec les journalistes, mardi.

«Je comprends que les gens sont inquiets pour leurs investissements, leurs pensions», a-t-il affirmé. «Je crois qu'il est important de distinguer l'économie réelle des marchés boursiers. Notre économie réelle va bien.»

M. Morneau a ajouté que les fluctuations du marché boursier n'allaient pas affecter la planification du prochain budget fédéral.

Les pertes enregistrées vendredi et lundi par le Dow Jones et le S&P 500 ont effacé les gains cumulés depuis le début de l'année, mais les deux indicateurs affichent toujours une hausse sur les 12 derniers mois. Sur cette période, le Dow Jones est en hausse de 24 pour cent, et le S&P 500, de 18 pour cent.

En outre, même avec ses gains de mardi, le S&P 500 a perdu 6,2 pour cent par rapport à son plus récent sommet, atteint le 26 janvier. C'est moins que le 10 pour cent que Wall Street requiert pour parler d'une «correction».

Les corrections sont considérées comme des phénomènes parfaitement normaux pendant les périodes de marchés haussiers, et les baisses de prix peuvent même aider les nouveaux investisseurs à entrer sur le marché. La dernière correction du marché remonte à il y a deux ans, une période considérée comme inhabituellement longue.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 79,81 cents US, en baisse de 0,30 cent US par rapport à son cours moyen de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a perdu 76 cents US à 63,39 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a rendu 7,00 $ US à 1329,50 $ US l'once. Le prix du cuivre a retraité de 3 cents US à 3,19 $ US la livre.