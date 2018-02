Réseau express métropolitain: SNC-Lavalin et Alstom sont choisis

SNC-Lavalin sort grand gagnant dans le dossier du Réseau électrique métropolitain, dorénavant appelé Réseau express métropolitain (REM). L'entreprise fait partie du consortium retenu pour l'ingénierie et de celui retenu pour la fourniture du matériel roulant.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) Infra a en effet annoncé jeudi le nom des deux consortiums retenus pour le projet de train électrique de 6,3 milliards de dollars.

Pour l'ingénierie l'approvisionnement et la construction des infrastructures ce sera SNC-Lavalin, Dragados, groupe Aecon, Pomerleau et EBC.

Pour la fourniture du matériel roulant, le consortium retenu est formé de Alstom et SNC-Lavalin.

Deux consortiums se disputaient le contrat de construction du réseau ferroviaire, des stations, des installations électriques et autres infrastructures nécessaires, représentant de 75% à 80% des coûts totaux du projet. Le consortium retenu, Groupe NouvLR, comprend six entreprises, à savoir SNC-Lavalin, Pomerleau, Dragados Canada, Aecon Québec, EBC inc. et Aecom Consultants.

Quant à la fourniture du matériel roulant, le Groupe des partenaires pour la mobilité et des Montréalais, qui implique Alstom Transport Canada et SNC-Lavalin O&M a été choisi au détriment de deux autres groupes, dont celui mené par Bombardier Transport.