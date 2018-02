Toujours une bonne idée de cotiser à un REER?

Chaque année, de nombreux Québécois économisent de l’impôt en cotisant dans leur REER. Est-ce toujours une bonne stratégie financière en 2018?

Les Québécois ont jusqu’au 1er mars pour contribuer à leur REER.

Et pour vous aider à juger de la nécessité ou non de contribuer, Isabelle maréchal s'est entretenu avec André Boulet, comptable professionnel agréé, fiscaliste et auteur du livre «Réduisez vos impôts».

Est-ce encore une bonne idée de cotiser à un REER?

«Quand on parle de CELI, RÉER ou REEE, ce sont des véhicules fiscaux où on peut mettre des placements. La question est de savoir si vous voulez avoir un rendement à l’abri de l’impôt ou pas? Il faut se rappeler aussi que la fonction première du RÉER, c’est pour la retraite.

«Si vous avez besoin à court terme de vos liquidités, allez vers le CELI. Les deux véhicules vont donner un rendement identique après impôt», a-t-il expliqué.

Toutefois, le REER a un avantage important, selon le spécialiste.

«Ce n’est pas un impôt différé, c’est une économie permanente qui va vous permettre de ressortir les rendements à l’abri de l’impôt.»

Pour avoir toute l’information sur les REER, écoutez l’intégral de l’entrevue :