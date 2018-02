Canadian Tire achète les marques de commerce de Sher-Wood

TORONTO — Le détaillant Canadian Tire a annoncé mercredi avoir racheté les marques de commerce mondiales de hockey de Sher-Wood Athletics Group.

L'entreprise a précisé que la transaction avait été réalisée par l'entremise de sa division INA International.

L'entente porte aussi sur des stocks de Sher-Wood liés à ces marques.

Sher-Wood, une société de Sherbrooke, existe depuis plus de 60 ans. Elle fabrique et distribue de l'équipement de hockey et des produits de hockey sous licence.

Canadian Tire n'a pas fourni de détails au sujet de l'acquisition.