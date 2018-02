Bombardier réduit ses pertes

MONTRÉAL - Bombardier a réduit ses pertes au 4e trimestre de l'exercice 2017, de même que lors de l'ensemble de l'année.

La multinationale montréalaise rapporte jeudi qu'au 4e trimestre, elle a encaissé des pertes de 109 millions $ US, inférieures de 58 pour cent aux pertes de 259 millions $ US subies au trimestre correspondant de 2016.

Quant aux pertes pour l'ensemble de l'exercice 2017, elles se sont élevées à 553 millions $ US alors qu'elles avaient été de 981 millions $ US en 2016, soit 44 pour cent de plus.

Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier, estime que la compagnie a terminé la deuxième année de son plan de redressement de cinq ans avec de très bons résultats.