Ottawa identifie cinq supergrappes, dont une au Québec

OTTAWA — Le gouvernement fédéral a identifié jeudi cinq supergrappes technologiques, dont une au Québec, qui se partageront un financement pouvant atteindre 950 millions $.

On retrouve parmi les cinq supergrappes nommées par le ministre de l'Innovation Navdeep Bains le consortium SCALE.AI, qui veut exploiter l'intelligence artificielle et la robotique pour développer des chaînes d'approvisionnement intelligentes.

Le projet est piloté par la firme québécoise Groupe Optel, avec l'appui de plus de 80 partenaires, dont HEC Montréal, qui révèle que cette supergrappe recevra un financement de 230 millions $.

Ottawa s'attend à ce que l'investissement de 950 millions $ qui pourrait être effectué, et qui fera l'objet d'un financement de contrepartie équivalent de la part du secteur privé, permette de créer plus de 50 000 emplois pour la classe moyenne et fasse croître l'économie du Canada de 50 milliards $ au cours des dix prochaines années.

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a déclaré, par voie de communiqué, que la création de la supergrappe SCALE.AI consoliderait la position du Québec en tant que «leader mondialement reconnu en intelligence artificielle et permettrait le développement de chaînes d'approvisionnement innovantes qui donneront à nos entreprises les moyens d'être encore plus concurrentielles».

Le communiqué ajoute que ces «chaînes avancées permettront notamment à notre industrie manufacturière et à celle de la vente au détail de prévoir automatiquement la demande de leurs clients et de personnaliser les produits qu'elles offriront».

Les coprésidents de SCALE.AI — Louis Roy, le président du Groupe Optel, et Hélène Desmarais, la présidente du conseil et chef de la direction du Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal — ont déclaré par voie de communiqué que le consortium «stimulerait la croissance économique, créerait des emplois hautement qualifiés et approfondirait notre bassin de talents en mettant l'intelligence artificielle au service de l'ensemble des Canadiens».

La supergrappe de l’économie océanique (Canada atlantique), la supergrappe canadienne de la fabrication de pointe (Ontario), la supergrappe canadienne des innovations en protéines (Sakatchewan) et la supergrappe canadienne des technologies numériques (Colombie-Britannique) ont aussi été retenues.

L'initiative des supergrappes vise à regrouper des entreprises de différentes tailles, des institutions académiques et des organisations sans but lucratif afin de générer des idées novatrices et créatrices d'emplois.