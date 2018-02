Home Depot fait mieux que prévu au quatrième trimestre

ATLANTA — Le mastodonte américain de la rénovation résidentielle Home Depot a réjoui Wall Street au quatrième trimestre.

Le détaillant a annoncé mardi un bénéfice net de 1,78 milliard $ US ou 1,52 $ US par action. Son bénéfice ajusté s'est chiffré à 1,69 $ US par action.

Les 14 analystes interrogés par la firme Zacks Investment Research attendaient en moyenne un profit de 1,62 $ US par action.

Home Depot a engrangé des revenus trimestriels de 23,88 milliards $ US, tandis que les experts espéraient des recettes de 23,66 milliards $ US.

Le titre de Home Depot est en déclin d'environ 1 pour cent depuis le début de l'année, mais en hausse de 31 pour cent sur douze mois.