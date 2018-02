La Bourse de Toronto et le dollar canadien retraitaient en matinée

TORONTO — La Bourse de Toronto retraitait mardi, en fin de matinée, les secteurs de la finance et des matériaux cédant du terrain. Pendant ce temps, le dollar canadien rendait presque un demi-cent vis-à-vis du billet vert américain.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois perdait 35,65 points à 15 416,99 points après environ 90 minutes d'opérations.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles reculait de 170,33 points à 25 049,05 points. L'indice élargi S&P 500 rendait 8,53 points à 2723,69 points et l'indice composé du Nasdaq prenait 19,94 points à 7259,41 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 79,27 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 79,74 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut grimpait de 5 cents US à 61,60 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or perdait 16,30 $ US à 1339,90 $ US l'once. Le prix du cuivre lâchait 7 cents US à 3,18 $ US la livre.