La Bourse de Toronto avançait en matinée avec le secteur de l'énergie

TORONTO — La Bourse de Toronto progressait jeudi, en fin de matinée, soutenue par son secteur de l'énergie, pendant que le dollar canadien continuait de perdre des plumes face au billet vert américain.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois prenait 24,34 points à 15 548,35 points après environ 90 minutes d'opérations.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles s'emparait de 217,63 points à 25 015,41 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 gagnait 17,39 points à 2718,72 points. L'indice composé du Nasdaq progressait de 40,66 points à 7258,89 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 78,74 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 78,92 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut lâchait 5 cents US à 61,63 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or reculait de 1,50 $ US à 1330,60 $ US l'once. Le prix du cuivre était inchangé à 3,22 $ US la livre.