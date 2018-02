Autre forte hausse du prix de l’essence à Montréal

MONTRÉAL - Une hausse significative du prix de l'essence est en cours mardi matin à Montréal.

Un bond d'environ 0,15 $ du prix du litre de carburant ordinaire est survenu depuis la veille, le prix ayant été relevé en plusieurs endroits à 1,34 $. Cependant, en fin de nuit, mardi, certains postes d'essence affichaient encore un prix de 1,19 $ pour un litre de carburant ordinaire.

Cette hausse de 0,15 $ est similaire à celle relevée mercredi dernier.

Aucune des autres régions du Québec n'avait encore emboîté le pas vers 5h30 mardi, selon le site web essencemontreal.com. Le prix moyen de l'essence ordinaire était évalué pour l'ensemble du Québec à 1,20 $.

Le prix du baril de pétrole brut pour livraison en avril a diminué mardi matin de 0,05 $ US à la bourse NYMEX, à New York, à 63,86 $ US.