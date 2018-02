Desjardins accusé d’avoir «moins de sensibilité pour les problèmes régionaux»  

Alors que Desjardins procède à une vague de fermeture de guichets automatiques dans plusieurs villages du Québec, de nombreuses voix s’élèvent pour décrier ce geste.

Afin de se maintenir à la fine pointe technologique, Desjardins a décidé de remplacer tous ses guichets automatiques de la province. Comme le coût de remplacement est d'environ 75 000 dollars et que certains villages ne sont pas en mesure de défrayer cet achat, le mouvement de coopératives d'épargne et de crédit a donc décidé de fermer plusieurs anciens guichets à travers la province.

«Il y a trois ans, on a accepté que le comptoir disparaisse en échange d’une entente qu’on aurait un guichet pour cinq ans. Et là, après deux ans, on nous dit que le guichet s’en va en fin de semaine. Pour qu’un nouveau guichet soit financièrement rentable, il faut avoir 8000 transactions par mois alors que nous, on est à 1800. Dans une grosse organisation où les décisions se prennent au centre-ville de Montréal, on a moins de sensibilité pour les problèmes régionaux. Même si Desjardins est né en région», d'affirmer Louis-Georges Simard, maire de Rivière-Ouelle, dans le bas-Saint-Laurent.

Selon le maire, ce genre de décision n’aide en rien l’aspect économique de sa région.

«Je ne suis pas en guerre contre Desjardins. Mais j’ai un problème avec les décisions qui sont prises au niveau central. Le cœur de l’organisation a peu de sensibilité à notre réalité locale.»

Même s’il n’est pas prêt à dire que Desjardins a perdu son âme, le maire de Rivière-Ouelle estime que ce fleuron québécois ressemble de plus en plus à une banque.

Desjardins se défend

Selon Marc Villeneuve, vice-président du Mouvement Desjardins pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, son organisation n'est pas en train de se retirer des régions.

«Au contraire, on est plus présent que jamais en région. (Concernant la fermeture des guichets), ce n'est pas une question d'argent, mais une question d'utilisation. Le défi, c'est d'être à jour, d'être là où nos membres veulent qu'on soit, donc sur les services mobiles, Internet. On a 2000 guichets à travers le Québec. Dans le Bas-Saint-Laurent, on en a 120 guichets.»