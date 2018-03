Justin Trudeau qualifie d'«inacceptables» les tarifs douaniers évoqués

BARRIE, ONTARIO, Canada — Le premier ministre Justin Trudeau a qualifié d'«inacceptable» l'intention du président Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers sur les importations aux États-Unis d'acier et d'aluminium, une mesure qui aurait des ramifications économiques «importantes et graves» des deux côtés de la frontière, a-t-il dit.

On ignore, par contre, si M. Trudeau a parlé avec le président Trump après cette annonce de jeudi. De passage vendredi matin à Barrie, en Ontario, le premier ministre a rappelé, en mêlée de presse, qu'il avait déjà évoqué avec le président américain, «plusieurs fois directement, en personne», la nature intégrée des marchés de l'acier et de l'aluminium en Amérique du Nord, qui ont créé des millions de bons emplois et alimenté la croissance économique dans les deux pays.

M. Trudeau a aussi noté que les Américains jouissent d'un surplus commercial de 2 milliards $ dans le secteur de l'acier. Selon lui, le fait que Washington invoque des motifs de sécurité nationale constitue un «non-sens», considérant le niveau élevé de coopération entre les deux pays en matière de sécurité. Le premier ministre a indiqué que son gouvernement continuerait à porter le message d'Ottawa à Washington.

Donald Trump a annoncé jeudi qu'il songeait à imposer dès la semaine prochaine une taxe de 25 pour cent sur les importations d'acier et une taxe de 10 pour cent sur celles d'aluminium. On ignore pour l'instant si ces tarifs douaniers toucheraient aussi le Canada, le plus important exportateur d'acier et d'aluminium vers les États-Unis. Le président Trump a promis jeudi de clarifier ses intentions la semaine prochaine, en signant le décret.