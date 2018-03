L'entreprise québécoise E-TAXI vise la mise en service à Montréal d'ici l'automne prochain de 25 à 50 véhicules taxis qu sont fabriqués par la compagnie chinoise BYD.

Le modèle «e6»' serait plus économiques que ses principaux concurrents puisqu'il disposerait d'une autonomie de plus de 300 km et est livré avec son propre chargeur.

Ce modèle, qui serait déjà utilisé ailleurs dans le monde, est en cours d'homologation au Canada.