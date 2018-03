Banque du Canada: le taux directeur demeure inchangé 

La Banque du Canada a maintenu aujourd'hui son taux directeur à 1,25 pour cent.

La banque centrale explique que la croissance de l'économie mondiale demeure solide et généralisée.

Aux États-Unis, on s'attend à ce que les nouvelles dépenses publiques et les réductions d'impôt annoncées précédemment stimulent la croissance en 2018 et en 2019.

Toutefois, l'évolution de la situation concernant les politiques commerciales constitue une source d'incertitude importante et grandissante pour les perspectives des économies mondiale et canadienne.