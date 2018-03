Le Canada et le Mexique exemptés des tarifs sur l'acier et l'aluminium

Le président américain Donald Trump a annoncé, jeudi, les tarifs qu'il entend imposer aux importations mondiales d'acier et d'aluminium, malgré les désaccords au sein de la Maison-Blanche et l'opposition de plusieurs de ses alliés politiques qui l'ont prévenu des conséquences néfastes d'une telle décision.

«Nous devons protéger et construire nos industries de l'acier et de l'aluminium tout en faisant preuve d'une grande flexibilité et de coopération envers ceux qui sont nos vrais amis et qui nous traitent de façon équitable tant dans le commerce que dans le domaine militaire.»

Les États-Unis imposeront des tarifs douaniers de 25% et 10% sur l'acier et l'aluminium étrangers.

Le Canada et le Mexique ont été exemptés de ces tarifs pour une période indéterminée. Cette exemption est toutefois liée aux négociations qui se déroulent actuellement entre les trois pays au sujet de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

Pour les autres pays qui exportent de l'acier ou de l'aluminium aux États-Unis, les tarifs entreront en vigueur dans 15 jours.