Salon de l’habitation: les mini-maisons dans le paysage québécois

Le 39e Salon national de l’habitation a lieu du 9 au 18 mars, à Montréal. Les visiteurs pourront se familiariser avec un nouveau phénomène : les mini-maisons.

En effet, elles ont la cote ces petites résidences abordables (à partir de 70 000 $) aménagées pour maximiser l’espace et le rangement.

Elles disposent aussi d’installations (comme des panneaux solaires) qui permettent de vivre en marge des quartiers résidentiels traditionnels, voire en pleine campagne.

Les acheteurs de mini-maisons partagent souvent la philosophie de «la simplicité volontaire», puisque ces habitations ont des dimensions moindres que la moyenne des résidences québécoises.

Évidemment, il existe plusieurs modèles : résidentiel, commercial et même touristique.

Des représentants de la compagnie Cool Box seront d’ailleurs au Salon national de l’habitation, qui est présenté au centre-ville de Montréal.

Quelque 500 exposants et plus de 1500 experts se réuniront à la place Bonaventure afin de présenter les dernières innovations et tendances en rénovation, aménagement extérieur et décoration.