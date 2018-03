Une piétonne happée mortellement par une voiture autonome d'Uber

TEMPE, Ariz. — Le service de police de la municipalité de Tempe, en banlieue de Phoenix en Arizona, a révélé qu'un véhicule autonome de la compagnie Uber a happé mortellement une piétonne lundi.

Selon les autorités, la voiture était en mode autonome, mais un opérateur se trouvait tout de même derrière le volant lorsque la femme qui marchait à l'extérieur d'un passage pour piétons a été frappée.

Le sergent Ronald Elcock a indiqué, par courriel, que l'accident a eu lieu durant la nuit, mais il n'a pas précisé s'il s'est produit dimanche soir ou lundi matin.

La victime a succombé à ses blessures à l'hôpital. Son identité n'a pas été dévoilée.

Il s'agirait du tout premier décès d'un piéton causé par une voiture autonome.

Uber met à l'essai des voitures en mode autonome dans les villes de Tempe et de Phoenix depuis plusieurs mois.

Le président et directeur général d'Uber, Dara Khosrowshahi, a offert ses condoléances à la famille par un message sur son compte Twitter. L'entreprise dit offrir son entière collaboration à l'enquête.

À la suite de cet accident, Uber a décidé de suspendre tous ses essais. D'autres tests de véhicules autonomes se déroulent à Toronto, Pittsburgh et San Francisco.

Les constructeurs automobiles et les entreprises de haute technologie se font la course pour être les premiers à développer un véhicule autonome efficace et sécuritaire.