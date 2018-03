Comment éviter les pièges quand vient le temps de s’assurer?

Dans sa chronique quotidienne avec Paul Houde mardi, Pierre-Yves McSween vous explique les huit pièges à éviter lorsque vous décidez de prendre de l'assurance.

1. Ne pas comprendre le principe de l’assurance

«L’assurance, c’est une couverture de risques. Ça sert à remplacer des revenus, pas à améliorer une situation. Trop de Québécois s’assurent pour un trop grand montant, notamment au niveau de l’assurance vie.»

2. Associer l’assurance vie à un produit

«Quand tu achètes une voiture neuve comme elle se déprécie, ne va pas chercher une garantie valeur à neuf ou assurance vie. Même chose pour une carte de crédit, une marge de crédit ou une maison. Va négocier ton assurance vie tout seul.

3. S’assurer au-delà de ses besoins

«Comment on fait ça? Avec une assurance vie permanente. Il y a des assurances vie temporaires pour s’assurer 10-20 ans. Une fois que la maison est payée et que les enfants sont partis, on s’assure pourquoi au juste?»

4. Assurer des biens sans besoin d’assurance

«Comme une voiture usagée qui vaut 3000$, pourquoi tu assures ça des deux bords? As-tu besoin de remplacer ta voiture de 2000$?»

5. Ne pas valider les assurances qu’on a déjà

«Est-ce que tu connais tes couvertures d’assurances de tes employeurs? Il y a des gens qui ne le savent pas.»

6. Ne pas s’assurer

«L’assurance invalidité, quand on est en santé, on néglige ça. Puis, un jour, il nous arrive un accident et on devient invalide.»

7. Ne pas s’assurer à un jeune âge

«Plus tu vieillis, plus les assureurs te prennent dans le détour. Donc, fais ça quand tu es jeune parce que c’est moins cher et tu vas être couvert plus facilement».

8. Assurer l’impôt

«Pourquoi assurer de l’impôt? Est-ce qu’il y a un risque que tu ne sois pas capable de payer ton impôt? Peu probable.»