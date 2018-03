Howie Mandel parmi les acheteurs de Juste pour rire

L'animateur canadien Howie Mandel et l'agence ICM Partners sont à la tête du groupe d'investisseurs qui a fait l'acquisition du Groupe Juste pour rire.

Par communiqué, les nouveaux propriétaires confirment que Le Festival Juste pour rire et son pendant anglophone Just For Laughs demeureront tels qu'ils sont et que les emplois seront conservés à Montréal.