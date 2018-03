Quels sont les pièges associés à une marge de crédit?

Dans sa chronique quotidienne avec Paul Houde jeudi, Pierre-Yves McSween vous explique les six pièges d’une marge de crédit.

1. Plusieurs gens se financent avec la carte de crédit avant la marge de crédit

«On devrait plutôt se dire que notre marge de crédit nous coûterait pas mal moins cher. Je devrais payer ma carte de crédit et me financer avec ma marge de crédit. Parce que 5 à 9% de taux d’intérêt, c’est beaucoup moins cher que 20% et plus.»

2. Se servir de la marge de crédit hypothécaire comme un guichet automatique

«Le problème avec la marge de crédit hypothécaire, c’est que ça ne te force pas à rembourser ou diminuer ton paiement.»

3. Se financer à long terme avec la marge de crédit

«Si tu utilises ta marge de crédit à un trop gros pourcentage ou à son maximum, tu vas détériorer ton score de crédit. Normalement, une marge de crédit, tu devrais la ramener à zéro chaque année.»

4. Ne pas prévoir l’imprévu

«Voici des exemples d’imprévus : invalidité, séparation, dépression, réparation sur la voiture ou sur la maison, accident, etc. Lorsqu’on n’a pas de salaire, c’est dommage!»

5. Augmenter l’endettement global et perdre des opportunités de placement

«Si tu as une marge de crédit et que tu l’utilises à pleine capacité, tu ne peux pas investir sur une opportunité d’affaires.»

6. Ne pas figurer la valeur de l’emprunt et le temps de remboursement

«Les gens s’endettent sur une marge de crédit parce qu’ils ne réalisent pas que ce n’est pas de l’argent brut, mais bien de l’argent net.»