Abonnements de saison, les Blue Jays mangent la claque!

Lors des dernières saisons de baseball de la MLB, les Blue Jays ont été l’une des équipes qui ont attiré le plus grand nombre de spectateurs. En 2017, les Jays se positionnaient au 5e rang des majeurs avec une moyenne de 39 554 spectateurs par match. Ils étaient 3es en 2016 avec 41 880. Dans la Ligue américaine, Toronto a été premier lors de ces deux mêmes saisons.

La mauvaise saison de 2017 semble toutefois avoir d’importantes répercussions dans la Ville Reine.

Le président du club, Mark Shapiro, a indiqué que les Jays sont passés de 20 000 abonnés de saison l’an dernier à 13 000 cette saison. Cela représente une chute de 35%, c’est énorme.

En plus d’avoir terminé au 4e rang de leur division, les Jays ont laissé partir, lors des deux derniers hivers, les deux joueurs les plus populaires de l’équipe en Edwin Encarnacion et Jose Bautista.

Encarnacion a connu une autre grosse saison l’an dernier, claquant 38 circuits, mais cette fois dans l’uniforme des Indians. Les Jays, qui étaient reconnus spécialement pour leur puissance, sont devenus une équipe qui comptera dorénavant davantage sur sa rotation de lanceurs que sur ses longues balles.

Malgré une saison à oublier en 2017, les Blue Jays ont encore une fois augmenté le prix de leurs billets cette saison. Dans certaines sections, la hausse se chiffre même à 17%.

Lors des deux dernières campagnes, les Jays ont vendu plusieurs billets individuels, que ce soit à l’avance ou lors des jours de matchs, comme le démontre leur moyenne d’environ 40 000. Il sera donc important pour Toronto de connaître un bon début de saison afin de demeurer parmi les équipes les plus populaires du baseball au guichet.