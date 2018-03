Des routes et des écoles dans un triste état au Québec

La moitié des routes et des infrastructures de transport du Québec sont en mauvais ou très mauvais état. Le constat est similaire pour les écoles, dont la moitié sont dans un piteux état.

Selon Québec, à peine 50 pour cent des 30 962 kilomètres de routes - autoroutes et routes nationales, régionales, collectrices et autres - peuvent être considérées comme dans un état allant de «satisfaisant» à «très bon»

C'est ce que révèlent les données annuelles du plan de gestion des infrastructures.

Par ailleurs, 27 % du réseau serait en très mauvais état.



Il faudrait ajouter près de 15 milliards de dollars aux sommes actuellement investies pour maintenir les routes dans un état acceptable.

Depuis l'an dernier, le ministère des Transports doit toutefois produire, aux fins de gestion du parc d'infrastructures, un «indice d'état gouvernemental» qui tient compte, en plus du confort de roulement, de trois facteurs supplémentaires: l'orniérage, la fissuration et la susceptibilité des chaussées au gel, qui permettent de mieux relier l'état de l'infrastructure aux besoins d'investissements pour la remettre dans un état satisfaisant.

Les écoles

Aussi, une école sur deux et en mauvais ou très mauvais état dans la province, selon des documents budgétaires dévoilés cette semaine.

55 % des écoles primaires sont dans un mauvais ou très mauvais état. Au secondaire, 47 % des établissements sont vétustes.

À peine 45 % des écoles primaires et 53 % des écoles secondaires sont dans un état satisfaisant.

Le déficit d'entretien des écoles a presque doublé en un an, passant de 1,8 à 3,3 milliards de dollars.

L'an passé, le gouvernement québécois estimait que 62 % des écoles primaires et 75 % des écoles secondaires étaient en bon état. Toutefois, ce n'était pas un portrait juste de la réalité. Un nouveau processus d'inspection mis en place l'an dernier a permis de constater que les édifices scolaires sont bien plus plus mal en point.