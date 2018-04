La Chine augmente les droits sur plus de 120 produits américains

PÉKIN, Chine — La Chine a imposé lundi des droits de douane sur des importations américaines d'une valeur de 3 milliards $ US, dont la viande de porc et les fruits, dans le cadre d'une querelle commerciale qui ne cesse de s'intensifier entre les deux économies les plus puissantes de la planète.

Le gouvernement du président Xi Jinping a annoncé avoir pris ces mesures en représailles à la décision du président Donald Trump d'imposer des droits sur les importations d'acier et d'aluminium.

L'Administration générale des douanes a augmenté de 25 pour cent les droits sur les produits porcins et l'aluminium recyclé. Elle imposera de nouveaux droits de 15 pour cent sur 120 autres produits américains, allant des pommes aux amandes.

La Maison-Blanche n'a pas commenté les mesures annoncées par la Chine.

Les États-Unis, l'Europe et le Japon estiment que le modèle économique chinois freine leur accès au marché de ce pays, protège les entreprises chinoises et subventionne les exportations, ce qui contrevient aux engagements de Pékin en matière de libre-échange.

Au début du mois de mars, Donald Trump avait signé un décret prévoyant la hausse de 25 pour cent de tarifs douaniers américains sur les importations d'acier et de 15 pour cent sur les importations d'aluminium. Il avait indiqué quelques jours plus tard son intention d'imposer des taxes sur les importations chinoises à la hauteur de près de 50 milliards $ US pour répondre à ce qu'il décrivait comme des pratiques déloyales du géant asiatique.

Les représailles de la Chine pourraient affecter les fermiers américains, dont plusieurs proviennent de régions ayant voté pour Donald Trump en 2016.

Les exportations de produits de la ferme vers la Chine ont rapporté environ 20 milliards $ US aux États-Unis en 2017. À lui, le secteur du porc a exporté des produits de 1,1 milliard $ US vers ce qui est maintenant le troisième marché en importance pour les Américains.

-------------------

LES SANCTIONS CHINOISES

* DROITS DE 25 POUR CENT

Essentiellement sur des produits du porc, la Chine étant le troisième marché en importance pour les exportations américaines, mais aussi sur les rebuts d'aluminium.

* DROITS DE 15 POUR CENT

FRUITS

Pommes, fraîches ou séchées; noix de coco, fraîches ou séchées; bananes, fraîches ou séchées; ananas; grenades; mangue; pamplemousses; raisins; melons d'eau; cerises; fraises; abricots séchés.

NOIX

Noix du Brésil; cajous; amandes; noix de Grenoble; noix macadamia; pignes.

VIN

Vin mousseux.

HERBES

Ginseng.

TUYAUX

Tuyaux d'acier et d'alliage utilisés dans le domaine des hydrocarbures.