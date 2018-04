Météo difficile pour les prochains jours au Québec

MONTRÉAL - Le Québec doit se préparer à recevoir un cocktail météo au cours des prochains jours.

Neige, pluie verglaçante, grésil et pluie devraient s'abattre sur le sud de la province dès dimanche soir, et ce, jusqu'à mardi soir. L'important système dépressionnaire se dirigera progressivement vers l'est.

Les impacts se feront surtout sentir lundi. À Montréal, notamment, les précipitations devraient débuter en grésil pour se transformer en pluie verglaçante durant la nuit. Il pourrait tomber jusqu'à 10 millimètres de verglas.

Retour au travail difficile lundi matin

L'heure de pointe matinale lundi pourrait être difficile pour les automobilistes, de même que le retour à la maison en fin d'après-midi, si les températures demeurent autour du point de congélation. La pluie verglaçante pourrait toutefois se changer en pluie si le mercure grimpe.

Dans les régions plus au nord, plus de 15 centimètres de neige sont attendus.

Des rafales de vent de 50 à 70 km/h sont aussi prévues au passage de la tempête.

Hydro-Québec se dit prête à toute éventualité, advenant des bris et des pannes de courant.

De son côté, le ministère des Transports assure que tout au long des précipitations, les équipements nécessaires seront déployés sur le réseau routier. Il adaptera ses opérations de déneigement et de déglaçage en fonction de la nature et de l'intensité des précipitations.

Des contrats d'urgence ont par ailleurs été conclus avec des entrepreneurs en déneigement, dans plusieurs régions du Québec.

L'Ontario y goûte déjà

La tempête de verglas qui frappe le sud de l'Ontario depuis samedi a provoqué plus de 550 accidents de la route dans la seule région de Toronto. La police ne signale pas de décès, mais plusieurs personnes ont été blessées.

L'aéroport international Pearson de Toronto a dû annuler près de 250 vols samedi soir, et plus de 230 dimanche matin.

Les précipitations qui affectent tous les secteurs de Windsor à Ottawa et ceux de North Bay jusqu'au Lac Ontario, se sont intensifiées dimanche matin. Les vents ont augmenté d'intensité, jusquà 90 km/h dans la région de Hamilton notamment.

Des milliers de résidences sont privées d'électricité, en raison de nombreux bris sur le réseau d'Hydro One.